Sinner “libero” dopo la squalifica: “Non potevo neanche andare allo stadio”

Le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa al Foro Italico dipingono chiaramente il peso della squalifica per Clostebol, un periodo che è andato ben oltre la semplice lontananza dai campi da gioco. Come ha rivelato il numero 1 del mondo, l'accordo con la Wada ha imposto un divieto ancora più ampio: l'impossibilità di assistere dal vivo, anche come spettatore, a qualsiasi evento sportivo sotto l'egida del Cio. "Quindi, praticamente tutto," ha sottolineato Sinner.