Il Bologna ritrova Holm e Ndoye: pronti per la doppia sfida al Milan

Doppio sospiro di sollievo in casa Bologna: Emil Holm e Dan Ndoye sono sulla via del completo recupero pronti per il Milan

Alessia Scataglini 6 maggio - 22:15

Doppio sospiro di sollievo in casa Bologna: Emil Holm e Dan Ndoye sono sulla via del completo recupero e il loro rientro in campo è imminente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due esterni, assenti nelle ultime uscite per infortunio, non solo saranno disponibili per l'attesissima finale di Coppa Italia contro il Milan del 14 maggio, ma potrebbero addirittura anticipare il loro rientro tra i convocati di mister Vincenzo Italiano già per la sfida di campionato di venerdì, che vedrà proprio i rossoblù ospitare i rossoneri al Dall'Ara.

Bologna, Holm e Ndoye tornano: Italiano sorride in vista del doppio Milan — Un'ottima notizia per il tecnico del Bologna, che riabbraccia due pedine fondamentali del suo scacchiere in vista di un doppio confronto cruciale con il Milan, sia per la corsa europea in campionato che per la conquista della Coppa Italia. Il rientro anticipato di Holm e Ndoye rappresenta un'iniezione di fiducia e qualità per la squadra, desiderosa di affrontare al meglio questo importante finale di stagione.