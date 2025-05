Milan, riecco i tuoi tre senatori: ora spingono per coppa e conferma

Milan, il ritorno di Maignan, Theo e Leão ad alti livelli — Lunedì sera, al 'Ferraris', si è alzato dalla panchina e una volta entrato in campo è stato determinante con un gol e un assist. Leão, insieme al compagno di squadra Christian Pulisic e Romelu Lukaku (Napoli), è dunque diventato uno dei tre giocatori del campionato di Serie A ad aver segnato almeno 8 gol e ad aver fornito almeno 8 assist.

Rafa ha anche preso parte a 5 gol (3 reti, 2 assist) nelle ultime 6 gare in trasferta del Milan. Theo, terzo rossonero per minuti giocati, è rimasto un insostituibile. E questa scelta sta premiando Sérgio Conceição.

Il terzino è più concreto, più grintoso. Il nuovo modulo, 3-4-3, con Strahinja Pavlović che gli copre le spalle dietro, lo ha rilanciato. Ha meno compiti di copertura, più possibilità di vedere con chiarezza cosa fare per essere incisivo in attacco. Ma tutta la squadra ne ha beneficiato in solidità.

Poi c'è Mike Maignan, tornato in versione para-tutto. In Genoa-Milan, interventi decisivi su Brooke Norton-Cuffy, Junior Messias e, soprattutto, sul tentativo di autogol di Pulisic, quando ha tolto dalla linea di porta un pallone che sembrava ormai destinato in fondo al sacco.

Tra 7 giorni finale di Coppa Italia. E sul futuro ... — Con Theo e Leão, al Milan dal 2019, Maignan, arrivato nel 2021, è uno dei senatori di questo Milan. Capitano, molto più di un portiere, figura imprescindibile per il Diavolo del futuro. Il 'vecchio Milan', ha fatto notare il quotidiano sportivo nazionale, si è ripresentato proprio nel momento giusto della stagione.

Tra una settimana, infatti, allo stadio 'Olimpico' di Roma, contro il Bologna, i tre vogliono mettere in bacheca un altro trofeo (la Coppa Italia) dopo la Supercoppa Italiana di gennaio. Con i due francesi che, oltretutto, giocano anche per meritarsi la conferma e il rinnovo del loro contratto, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2026.