Calciomercato Milan, prende quota una pazzesca duplice ipotesi

Ci avviciniamo a grandi passi alla sessione estiva di calciomercato e il Milan vuole farsi trovare pronto per l'annata del riscatto. Mentre, sul campo, i rossoneri di Sérgio Conceição sono concentrati ormai quasi unicamente alla finale di Coppa Italia di mercoledì 14 maggio, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro il Bologna, al quarto piano di Via Aldo Rossi impostano già le strategie future. La stagione 2025-2026 dovrà essere di ben altra caratura rispetto a quella che sta per andare in archivio.