Milan, leggera infiammazione per Fofana: la situazione in vista della finale

Youssouf Fofana , centrocampista francese che il Milan ha prelevato nell'ultimo calciomercato estivo dal Monaco per 25 milioni di euro bonus inclusi , è uscito, al 28' del primo tempo di Genoa-Milan 1-2 , lunedì sera allo stadio 'Ferraris', lasciando il suo posto in campo a Rafael Leão .

Milan, nulla di preoccupante per Fofana ma ...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il numero 29 rossonero, dopo aver provato a riprendere il gioco in seguito ad una botta ricevuta a metà campo, si sia dovuto poi arrendere al dolore al piede sinistro. Nulla di preoccupante. Ma sicuramente una situazione da gestire in vista della finale della Coppa Italia di mercoledì prossimo allo stadio 'Olimpico' di Roma contro il Bologna.