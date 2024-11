Il Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe prendere un nuovo attaccante e avrebbe messo gli occhi su Dominic Calvert-Lewin . Come noto, infatti, i rossoneri hanno ingaggiato nell'ultima finestra Tammy Abraham . Il centravanti inglese è arrivato dalla Roma nell'ambito dello scambio che ha portato Alexis Saelemaekers nella Capitale. Al termine della stagione, però, con ogni probabilità l'attaccante dovrebbe tornare alla base e anche Luka Jovic ha ormai un piede fuori dalla porta. Tutti aspetti che spingeranno il Diavolo ad intervenire in quella zona di campo per affiancare qualcuno ad Alvaro Morata .

Calciomercato Milan - Dall'Inghilterra: "In estate tentativo per Calvert-Lewin"

Lunga la rosa dei nomi già usciti nelle ultime settimane, a cui se ne aggiunge un altro. A fornire le ultime informazioni ci hanno pensato i colleghi di 'TeamTALK'. Secondo quanto riportato, infatti, il Milan sarebbe uno dei club sulle tracce di Dominic Calvert-Lewin, attaccante dell'Everton, il cui contratto scadrà proprio in estate. Il club inglese starebbe provando a convincerlo a firmare il rinnovo comunque, anche se il ragazzo non sembra essere della stessa idea. Oltre ai rossoneri avrebbero chiesto informazioni alle Toffees anche il Newcastle in Inghilterra e la Roma in Italia, anche se i giallorossi sembrano essere indietro nella corsa.