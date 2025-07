Trinchera su Camarda: “Un talento unico, pronto a essere protagonista a Lecce”

"Lo conoscete bene, è uno dei giovani talenti del calcio italiano ed internazionale. E' considerato un ragazzo di grande prospettiva futura, ha il record in Serie A come più giovane ad aver esordito. Ha qualità importanti, non va caricato di responsabilità perché ha la testa sulle spalle. Ha tutto per fare bene da noi. E' una sfida che abbiamo sposato entrambi, nonostante lui avesse diverse richieste. Sa come lavoriamo a Lecce, sa quanto puntiamo sui giovani e quanto li valorizziamo. Questo è uno dei motivi per cui ci ha scelto. Il futuro è nelle sue mani, crediamo di aver fatto la scelta giusta. Arriva a Lecce uno dei giovani più talentuosi del panorama internazionale".