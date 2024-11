Slovan Bratislava-Milan, probabili formazioni: sorpresa sulla trequarti

Il tecnico Paulo Fonseca potrebbe proporre una sorpresa sulla trequarti come riferito da 'Sky Sport'. In porta il solito Mike Maignan mentre in difesa, sulle fasce, ci saranno Davide Calabria a destra (al posto dell'acciaccato Emerson Royal) e Theo Hernandez a sinistra. I centrali invece dovrebbero essere Malick Thiaw e Fikayo Tomori. A centrocampo la coppia composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre sulla trequarti spazio a Noah Okafor con Christian Pulisic e Samuel Chhukwueze. In attacco, da unica punta, ci sarà Tammy Abraham. Francesco Camarda si dovrebbe invece sedere in panchina così come Rafael Leao, mentre è assente per squalifica Alvaro Morata.