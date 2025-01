Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbe essere alla ricerca di un nuovo attaccante anche a gennaio. Conceicao potrebbe giocare con un 4-4-2 e in quel caso servirebbe una nuova punta già in inverno. Di ieri le voci su Marcus Rashford , attaccante in uscita dal Manchester United. L'inglese potrebbe essere un'opportunità di calciomercato. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan - Rashford: contatti! Un nodo e la possibile soluzione. Le ultime

Come riportato dal sito di Sky Sport, Marcus Rashford sarebbe stato proposto al Milan. Il canale con il Manchester United sarebbe aperto per il calciomercato di gennaio, ma c'è un ostacolo da superare. Nei prossimi giorni, si legge, il Milan parlerà con i red devils per approfondire la situazione. Il punto è scoprire quando gli inglesi siano disposti a partecipare all'ingaggio dell'attaccante. Rashford guadagna circa 14 milioni di euro. Servirà senza dubbio l'aiuto del Manchester United per facilitare l'operazione di calciomercato, staremo a vedere. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Conceicao: parla chiaro! Svelato il possibile colpo?