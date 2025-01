Milan, Rashford perfetto per Conceicao? Come potrebbe giocare e le chiavi tattiche

Milan, Rashford sarebbe stato offerto dallo United in prestito per il calciomercato di gennaio. Sarebbe perfetto per Conceicao? L'analisi

Emiliano Guadagnoli Redattore 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 12:56)

Milan, Rashford potrebbe essere un'opportunità di calciomercato? Come riportato ieri da Relevo, l'attaccante del Manchester United sarebbe stato proposto in prestito con diritto di riscatto e parte dell'ingaggio pagato. Una vera e propria occasione di gennaio. E' vero, Rashford sta facendo molta fatica con il Manchester United, tanto che non sta vedendo il campo in questa stagione. Un dato importante, ma non decisivo, in quanto i red devils sono una polveriera in cui tutto e tutti sembrano andare male. Rashford potrebbe essere un calciatore ideale per il nostro campionato e anche per il modo di giocare di Sergio Conceicao. Ecco i numeri e i motivi.