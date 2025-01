Come sta lui e la squadra: "Spero che la squadra stia meglio di me, non sto tanto bene. Stiamo preparando la partita, una finale, contro una squadra forte e abituata negli ultimi anni a vincere. Con lo stesso allenatore e giocatori che giocano insieme da tanto. Noi dobbiamo guardare a noi stessi. Tutto è difficile, ma dobbiamo essere uomini, prendendoci la difficoltà. Abbiamo un giorno in meno di riposo e quattro o cinque non sono al meglio. La realtà, ma non sono scuse. Se non vinciamo non ne parlerò".