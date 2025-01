Nella giornata di lunedì 6 gennaio , alle ore 20:00 , la 'Kingdom Arena' di Riyadh sarà teatro del derby tra l' Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Sérgio Conceicao , valido per la finale della Supercoppa Italiana 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri, dopo il successo contro la Juventus , vogliono vincere la seconda stracittadina stagionale, la prima con il nuovo allenatore, per vincere un trofeo che sarebbe importantissimo nell'economia dell'annata.

Il tecnico Sérgio Conceicao potrebbe fare un solo cambio. In porta ci sarà il solito Mike Maignan, mentre in difesa, sulle fasce, Emerson Royal sarà ancora preferito a Davide Calabria a destra mentre giocherà Theo Hernandez a sinistra nonostante le prestazioni non brillanti. Al centro agiranno Fikayo Tomori e Malick Thiaw mentre a centrocampo ci sarà il trio composto da Youssouf Fofana, Yunus Musah e Tijjani Reijnders. In attacco Christian Pulisic ed Alex Jimenez daranno man forte ad Alvaro Morata, mentre non dovrebbe ancora farcela Rafael Leao.