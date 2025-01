Milan, Thiaw è il vero perno della difesa: numeri impressionanti. Gabbia …

Il vero perno della difesa del Milan, in questa stagione, almeno fino a questo momento, è Malick Thiaw e ci sono una serie di numeri che confermano questa tesi. Spesso è stato esaltato Matteo Gabbia per la crescita vissuta nelle ultime annate, soprattutto dopo il rientro al Villarreal. Ed effettivamente le prestazioni del centrale italiano, che gli sono poi valse la prima chiamata in Nazionale da Luciano Spalletti, sono sotto gli occhi di tutti. Allo stesso tempo, però, il teutonico si è preso in mano le chiavi del reparto arretrato in silenzio, senza dare nell'occhio magari. E, come detto, ci sono tante statistiche che gli danno ragione.