Dalla Turchia arriva una notizia che, se confermata, avrebbe dell'incredibile e secondo cui il Milan avrebbe pensato anche a José Mourinho come allenatore dopo l'esonero di Paulo Fonseca. Come noto, infatti, nella giornata di lunedì 30 dicembre è arrivata la decisione da parte della dirigenza rossonera di sollevare dall'incarico il tecnico lusitano, dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma. Immediatamente è giunto anche il comunicato relativo alla scelta di ingaggiare Sérgio Conceicao come nuova guida tecnica. Tanti i retroscena relativi ai candidati in lista, da Maurizio Sarri a Massimiliano Allegri, ma finora non era ancora emerso nulla in merito all'ex Roma.