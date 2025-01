Milan, Conceicao: tre chiavi e problemi da risolvere. E su Fonseca…

Juventus-Milan 1-2, una vittoria sporca, sofferta, ma pur sempre una vittoria. Nel post partita, Sergio Conceicao ha parlato a 'Mediaset', 'Milan TV' e in conferenza stampa lanciano segnali importanti alla squadra, ai tifosi e cercando di delineare cosa vuole fare davvero con questa squadra. Il portoghese non era contento del primo tempo dei rossoneri. "Ti posso dire che dopo i 45' nello spogliatoio non ho dato baci ai giocatori. Mi sono arrabbiato perché ho visto che la squadra non faceva le cose che avevamo preparato". Così a 'Mediaset'. Parole molto importanti e poi aggiunge: "Il gruppo è umile, ma ogni tanto manca quella buona cattiveria, che col tempo arriverà". Cattiveria, forse una delle caratteristiche maggiori che è mancata alla squadra con Paulo Fonseca. E nel secondo tempo di ieri sera, il Milan ha cambiato marcia cercando di metterci proprio quella cattiveria tanto richiesta da Conceicao. PROSSIMA SCHEDA