Juventus-Milan 1-2 (90′): derby in finale! | Supercoppa Italiana News

Yıldız, sulla fascia, fa ammattire Theo Hernández e, al 47', mette al centro dell'area un cioccolatino per Dušan Vlahović. Il serbo, però, pur arrivando alla conclusione non trova la porta. Conceição prova a cambiare qualcosa a centrocampo e, al 54', toglie dal campo un Ismaël Bennacer in evidente debito d'ossigeno per inserire Yunus Musah.

Velleitario, un minuto più tardi, il tiro dalla lunga distanza di Youssouf Fofana ma è clamoroso quello che, al 55', si divora Theo Hernández. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Theo, tutto solo nel cuore dell'area di rigore della Juventus, tira di piatto a botta sicura. Più facile segnare che sbagliare. Eppure lui spedisce la palla in curva. Incredibile. Il Milan ha il baricentro più alto nella ripresa e Conceição - al 61' - inserisce Tammy Abraham per Álex Jiménez (piccolo problema fisico per lui): così il Diavolo può avere più peso offensivo.

Cambia anche Motta, al 65', togliendo dal campo Samuel Mbangula e Vlahović: dentro, al loro posto, Andrea Cambiaso e Nico González. Un minuto più tardi, al 66', è Tijjani Reijnders che torna a bussare dalle parti di Michele Di Gregorio. La conclusione dalla lunga distanza dell'olandese chiama il portiere italiano a una bella parata sulla sua sinistra. Cinque minuti più tardi, però, il Milan perviene al pareggio.

Due gol nel giro di pochissimi minuti — L'ex Manuel Locatelli frana, in area bianconera, su Christian Pulisic e l'arbitro Andrea Colombo della Sezione A.I.A. di Como decreta il sacrosanto calcio di rigore. Al 71', dal dischetto, Pulisic fulmina Di Gregorio con una conclusione centrale a mezza altezza. Il Diavolo, ora, comanda la partita: al 73' è Álvaro Morata che mette a sedere Weston McKennie e poi tira: conclusione deviata in corner.

Il Milan insiste, e, al 75', trova il 'gollonzo' del meritato vantaggio. Bellissima azione in ripartenza che libera Musah sulla destra: sul cross dello statunitense verso il centro dell'area di rigore per trovare Morata e Abraham interviene, però, Federico Gatti. Deviazione che spedisce la palla alle spalle di Di Gregorio, uscito fuori dai pali. La Juve prova un cambio a metà campo: fuori, al 79', il francese Khéphren Thuram e dentro in cabina di regia il brasiliano Douglas Luiz.

Sostituzioni conservative, sull'altro lato, per Conceição: fuori, all'82', Emerson e Morata; dentro Matteo Gabbia e Filippo Terracciano. La Juventus bussa dalle parti di Maignan con una punizione, centrale, di Teun Koopmeiners all'83', poi toglie dal campo McKennie e Locatelli all'86' per inserire in campo Timothy Weah e Nicolò Fagioli. L'arbitro assegna 5' di recupero, c'è l'assalto finale dei bianconeri alla ricerca del pareggio.

Assalto che, però, non crea problemi a Maignan. Anche perché, al 95', è Gabbia che si immola deviando in corner la conclusione a botta sicura - in area piccola - di Gatti. Juventus-Milan 1-2 al 90': un buon secondo tempo dei rossoneri vale il derby contro l'Inter in finale del torneo! LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>