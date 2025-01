Juventus-Milan 1-0: problema per Álex Jiménez | Supercoppa Italiana News

Il Milan di Sérgio Conceição perde, per infortunio, il giovane spagnolo Álex Jiménez intorno all'ora di gioco della seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italia che si sta svolgendo a Riyadh (Arabia Saudita) contro la Juventus di Thiago Motta. Piccolo problema fisico per il classe 2005 che, al 61', lascia il suo posto in campo a Tammy Abraham. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale della partita tra Juventus e Milan >>>