Juventus-Milan 1-0: gol di Yildiz | Supercoppa Italiana News

La Juventus di Thiago Motta passa in vantaggio contro il Milan di Sérgio Conceição in occasione della seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si sta svolgendo all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita).