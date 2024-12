Pedullà: “Sarri e quel clamoroso ‘no’ al Milan di venerdì scorso”

"No di Sarri al Milan per rispetto del suo lavoro"

Perché Sarri non è approdato in rossonero? Leggete qui. "Sarri, per una questione di principio e di rispetto verso il suo lavoro, aveva declinato, sapendo che in caso di un suo no il suo collega portoghese avrebbe accettato. Sarri aveva chiesto 18 mesi (scadenza 30 giugno 2026) più opzione di rinnovo per un'altra stagione in caso di qualificazione in Champions League. Ma il Milan non ha voluto impegnarsi e dopo il rifiuto di Sarri è andato su Conceicao con l'epilogo che conosciamo".