Milan, Malick Thiaw: i numeri in Europa del giovane difensore rossonero

Malick Thiaw sta dimostrando di essere uno dei difensori più promettenti in Europa. Il giovane centrale tedesco, classe 2001, è al vertice delle classifiche europee per passaggi completati tra i difensori under 23 e si distingue anche per la sua abilità nel superare le linee di pressing avversarie con i suoi passaggi. Queste caratteristiche lo rendono non solo un difensore solido, ma anche una risorsa preziosa per il gioco costruito dal Milan.