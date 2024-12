Milan-Roma, è anche Abraham-Saelemaekers: chi ha tratto vantaggio? E per il futuro ...

Da una parte Tammy Abraham, bisogna essere onesti, non ha risolto i problemi del Milan in fase realizzativa. Arrivato come sostituto naturale di Alvaro Morata, in più di un'occasione si è visto superato da Francesco Camarda nelle gerarchie. Nonostante ciò si è ben disimpegnato fino a questo momento, andando a segno in tutte e tre le competizioni finora affrontate dal Diavolo. 12 presenze in Serie A condite da due gol (contro Venezia e Cagliari) e due assist, 5 apparizioni in Champions League con due reti (Slovan Bratislava e Stella Rossa) e 1 assist e colpo doppio contro il Sassuolo in Coppa Italia. Da notare, però, come l'apporto offensivo sia giunto con avversari di non primissimo piano.