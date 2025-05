L'approccio alla gara delle rossonere sembra promettente, e dopo 4' Stokić lancia in profondità Ijeh, che riesce a concludere solo di punta, debolmente. La Roma passa al primo affondo, al minuto 5: Haavi vince un rimpallo a sinistra, mette in mezzo per Giacinti che anticipa tutti e insacca l'1-0. Le giallorosse lasciano comunque spazi dietro e al 7' Stokić, lanciata a rete, viene rimontata da Thøgersen. La Roma ci prova con un bel destro di Haavi all'11, parato a terra dalla rientrante Giuliani, ma il raddoppio arriva poco prima della mezz'ora. Cross della stessa norvegese che carambola in maniera sfortunata sul braccio di Koivisto, in caduta: è rigore, e dal dischetto Giugliano realizza. Reazione debole delle rossonere e si va all'intervallo sul 2-0.