Femminile, Cesarini: “Il 3-3 con la Roma è il coronamento della crescita della squadra”

Le parole di Erin Cesarini dopo il pari con la Roma: "Un bel finale per la mia stagione"

"Sicuramente oggi è stato un bel coronamento della stagione che ho fatto, iniziata con un infortunio, poi step by step penso di essere cresciuta tanto e credo che non poteva finire in modo migliore, anche per la partita che è stata. Il secondo tempo è stato un po' il riassunto della nostra stagione: siamo partite così così, ma poi abbiamo reagito da squadra e contro una squadra contro la Roma penso che rimontare da 3-0 a 3-3 sia il riassunto della crescita che abbiamo fatto tutte insieme".