Dal punto di vista della visibilità e delle partnership commerciali, abbiamo registrato un +240% sul piano televisivo, nonostante le difficoltà incontrate nel corso del campionato. Faremo la nostra parte per sostenere una categoria che piace molto ma che, purtroppo, non riceve alcun aiuto da parte di nessuno.

Abbiamo avviato due progetti: il primo, dedicato ai giovani, è stato firmato da Gianfranco Zola; il secondo riguarda il contenimento dei costi, con l’introduzione del Salary Cap, che diventerà operativo al 100% a partire dalla stagione 2026/27. È fondamentale prestare grande attenzione alla sostenibilità economica, in Serie C come in tutte le categorie.