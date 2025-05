Adani: “Conceicao al Milan ha lavorato in condizioni molto difficili”

"Società senza una direzione, figure molto labili all'interno"

"Condizioni di per sé molto difficili, società senza una direzione, figure molto labili all'interno, e soprattutto l'uscita di Paulo Fonseca in maniera, voglio dire, paradossale, quasi grottesca, nella forma che non lasciavano presagire grandi segnali. Quindi andando oltre all'episodio, che però porta un titolo, perché quello è un episodio quei 4, 5 giorni tra l'arrivo e la vittoria in Arabia, un allenatore che ha sempre lavorato senza fiducia, con poca stima attorno a sé, e ha cercato semplicemente di scommettere sulle sue conoscenze e i suoi valori. Difficilmente, è riuscito a trovare una squadra e sembra che l'abbia trovata e se l'è inventata, non ha mai avuto paura di fare scelte scomode, ma io credo che a noi ci piace dare valore al lavoro e onore al merito, quindi secondo me Sérgio deve partire con una percentuale in vantaggio su tutti nella continuità. Si fa le percentuali di chi deve arrivare? Sérgio deve avere una percentuale di vantaggio".