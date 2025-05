Vittoria in rimonta a Genova: il Milan continua la striscia positiva in trasferta

3- Il Milan ha vinto tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2024

4- 100ª presenza per Tijjani Reijnders con la maglia del Milan tra tutte le competizioni.

6- Rafael Leão è uno dei tre giocatori con almeno otto gol e almeno otto assist all’attivo in questo torneo, assieme a Christian Pulisic (10+8) e Romelu Lukaku (12+10).

7- Rafael Leão ha preso parte a cinque gol (tre reti, due assist) nelle ultime sei presenze in trasferta in Serie A.