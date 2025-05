Leao illumina il Marassi: gol e i tifosi lo premiano così

Il Milan vince a Marassi per 2-1 contro il Genoa, grazie a una grande prestazione di Rafael Leão . Entrato in campo al 28', il numero 10 rossonero ha cambiato il volto della partita, segnando il gol del pareggio al 76' e contribuendo all'autogol decisivo di Frendrup. La sua energia e determinazione hanno spinto i rossoneri verso una vittoria fondamentale.

Leão ha messo la firma sul pareggio con una conclusione deviata da Norton-Cuffy, su assist di Gimenez, che ha spiazzato il portiere e riportato il Milan in partita. La sua presenza in campo ha messo in difficoltà la difesa avversaria, creando spazi e opportunità per i compagni. Ogni suo movimento è stato un pericolo costante per il Genoa, che non è riuscito a contenerlo.