Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha espresso un proprio commento, attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X', in merito al derby Inter-Milan, vinto dai rossoneri di Paulo Fonseca per 2-1. E il suo primo elogio è proprio al tecnico lusitano che ha avuto la brillante intuizione di far giocare due punte, Alvaro Morata e Tammy Abraham. Non solo perché considera questo successo totalmente appannaggio dell'ex Lille. In più, parlando dei nerazzurri, parla di sconfitta pesante nella stracittadina e soprattutto accusa i più 'anziani', oltre a criticare Lautaro Martinez. Ecco le sue parole.