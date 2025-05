Milan, per Leao nuova canzone d’amore in italiano: l’anteprima | VIDEO

Rafael Leao, attaccante del Milan, come noto fa musica con l'alias di Way 45: sui social ha pubblicato l'anteprima video del suo nuovo singolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, quando non è in campo, continua a dedicarsi alla sua grande passione per la musica. Sull'account Instagram @way45, nome d'arte scelto dal portoghese per le sue canzoni, è stata pubblicata infatti l'anteprima del suo nuovo singolo. Guarda il video!