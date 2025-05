Boban: 'Donnarumma? Lasciare così il Milan per me è stato quasi imperdonabile'

"Donnarumma è ancora un milanista per i milanisti? Non lo so. È una storia molto dolorosa quella di Donnarumma, una storia molto poco dignitosa. Non voglio addossare le colpe a un ragazzo che aveva 20 anni, ma ci ragioni anche tu, pensi al tuo club e a quei colori che hai indossato per tanti anni, i colori di un club che ti ha formato. Lasciare così è stato per me quasi imperdonabile", l'invettiva di Boban.