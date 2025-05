Oggi Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan , festeggia il suo 25° compleanno . Il club rossonero, con un video sul popolare social network 'Instagram', ha fatto i suoi migliori auguri al suo ex giocatore, punto di forza del Newcastle in Inghilterra .

Rafael Leao, attaccante del Milan ed ex compagno di squadra di Tonali per tre stagioni, dal 2020 al 2023, ha manifestato tutta la sua nostalgia per l'amico trasferitosi altrove commentando il post del club di Via Aldo Rossi.