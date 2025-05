Milan, arriverà il rinnovo di Maignan? La sensazione sulla trattativa

Già nello scorso mese di dicembre - ha ricordato il 'QS' - era stato dato per fatto l'accordo per il rinnovo di Maignan con il Milan, sulla base di un contratto da circa 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio fino al 30 giugno 2029. Ma ad oggi il nero su bianco non è ancora arrivato.

Il Diavolo monitora vari portieri, in Italia e all'estero — Una fase di stallo, in cui sono emersi anche 'rumors' di una proposta leggermente ritoccata verso il basso dal Milan, nella quale il portiere non ha mai voluto parlare del suo contratto. Ribadendo, però, di trovarsi bene in rossonero e di dare sempre tutto per la maglia del Milan.

Cosa succederà ora? Per il 'Quotidiano Sportivo', nonostante il Milan stia monitorando diversi portieri, da Lucas Chevalier (Lille) a Bart Verbruggen (Brighton), passando per Marco Carnesecchi (Atalanta) ed Elia Caprile (Napoli, in prestito al Cagliari), la sensazione è che il rinnovo con Maignan si farà. Per arrivare, però, all'annuncio, servirà ancora un ultimo importante passo.