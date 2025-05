Milan interessato a Dodô della Fiorentina per la prossima stagione | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Manca meno di una settimana alla finale di Coppa Italia dello stadio 'Olimpico' di Roma contro il Bologna e i tifosi del Milan pensano, da una parte, a come sarebbe bello portarsi a casa il secondo trofeo stagionale dopo un'annata brutta e, dall'altra, a cosa riserverà l'imminente calciomercato estivo ai rossoneri. La stagione 2025-2026, infatti, dovrà essere quella del rilancio e si presuppone che il Diavolo cambierà look in ogni reparto. Le novità inizieranno, con tutta probabilità, da società e panchina .... PROSSIMA SCHEDA