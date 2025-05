25° compleanno Tonali, gli auguri del Milan e la sua carriera in rossonero

Arrivato al Milan, dal Brescia , nell'estate 2020 , inizialmente in prestito con diritto di riscatto , Tonali ha disputato una prima stagione in rossonero tra luci e ombre. Rimasto a titolo definitivo al Milan, poi, a prezzo scontato, l'ex numero 8 si è scrollato di dosso dubbi e perplessità diventando una colonna del Diavolo di Stefano Pioli .

Tre anni in rossonero, uno Scudetto e una maxi-cessione

Tonali ha giocato per il Milan fino al 2023, totalizzando 130 partite in tutte le competizioni e segnando 7 gol. Nel suo palmarès, lo Scudetto 2022 vinto da protagonista. Ceduto al Newcastle nell'estate di quell'anno per poco meno di 60 milioni di euro, ancora oggi milita in Inghilterra nelle 'Magpies'.