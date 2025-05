Milan-Bologna, la probabile formazione di Conceicao: sarà rivoluzione

Milan-Bologna, la probabile formazione del Diavolo per il campionato

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per Milan-Bologna di campionato Conceição dovrebbe fare ampio ricorso al turnover. Un po' per far riposare chi, in questi mesi, ha giocato di più e, contestualmente, per dare minutaggio a chi ha visto di meno il campo. Ma anche per 'mischiare' le carte in vista dell'atto conclusivo della coppa nazionale.