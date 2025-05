20° compleanno Álex Jiménez, gli auguri del Milan via social

Arrivato al Milan nell'estate 2023 dalla 'cantera' del Real Madrid, club in cui è cresciuto, Álex Jiménez è diventato un giocatore del Diavolo a titolo definitivo dopo il riscatto, per 5 milioni di euro, avvenuto la passata estate. Nonostante due clausole di riacquisto in favore dei 'Blancos' (9 milioni di euro ora, 12 tra un anno), il Milan si augura di poterlo avere a lungo in squadra.