Milan, Ibrahimovic risponde alle critiche: il post social sembra dire esattamente questo

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, come spesso gli accade, ha pubblicato un post piuttosto criptico sui propri social, che potrebbe avere a che fare con le critiche ricevute negli ultimi tempi. Lo svedese ha sempre utilizzato questo mezzo di comunicazione a suo vantaggio, creando hype tra i tifosi attraverso una semplice foto e/o una breve didascalia. Lo ha fatto prima di tornare in rossonero da giocatore, lo faceva quando giocava nel Diavolo, gli è successo quando giravano voci sul suo ingresso in dirigenza. E anche da quando ha cominciato il suo mandato, tra allenatore e mercato, ha fatto esattamente la stessa cosa. Non solo, perché l'ultimo post potrebbe essere una riposta agli attacchi.