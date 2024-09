Alvaro Morata si sarebbe potuto trasferire in Arabia Saudita e invece ora, a pochi mesi dal suo arrivo, è già un trascinatore di questo Milan che sta vivendo un periodo di alti e bassi. A darne notizia è stato Matteo Moretto , nel consueto appuntamento con 'The Daily Breefing'. Il noto esperto di calciomercato di 'Relevo' ha infatti spiegato come lo spagnolo fosse ad un passo dall' Al-Qadsiah e che il suo passaggio al Diavolo fosse praticamente impossibile. Alla fine, però, all'ultimo ha deciso di tirarsi indietro per abbracciare il progetto rossonero.

Mercato Milan - Dalla Spagna: "Morata era ad un passo dall'Arabia, ma ..."

"Dopo essersi lasciato sfuggire Joshua Zirkzee all'inizio dell'estate, e con Olivier Giroud in partenza per Los Angeles, il Milan aveva bisogno di un attaccante che potesse guidare la linea quest'estate, e si è fatto avanti e ha preso Alvaro Morata. A un certo punto, però, sembrava un affare impossibile. Morata era decisamente in viaggio per l'Arabia Saudita. Era sul punto di trasferirsi all'Al-Qadsiah, dove ora giocano Nacho Fernandez e Pierre-Emerick Aubameyang, e Morata aveva quasi accettato di andarsene. I due club erano sul punto di inviare i documenti per la revisione e la firma, ma all'ultimo momento Morata si è tirato indietro".