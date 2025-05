Giménez, il diavolo messicano che cambia il Milan. Contro il Bologna ...

Non gioca titolare dal 15 marzo. Ma domani contro il Bologna ...

E, per il 'CorSport', Sérgio Conceição potrebbe sfruttare l'onda positiva cavalcata in questi giorni da Giménez con una maglia da titolare in Milan-Bologna di domani, venerdì 9 maggio, alle ore 20:45 a 'San Siro'. Così fosse, il messicano scenderebbe in campo dall'inizio dopo due mesi: l'ultima volta era stata il 15 marzo, in occasione di Milan-Como 2-1. Da allora, Conceição gli ha sempre preferito Tammy Abraham o Luka Jović.