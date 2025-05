Prima pagina Tuttosport: “Zoff: ‘Juve, guai se pareggi’. Inter, c’è il PSG”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 8 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista a Dino Zoff, doppio ex di Lazio-Juventus, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato 10 maggio alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Per l'ex portiere, allenatore e Commissario Tecnico della Nazionale, i bianconeri dovranno solo vincere per centrare il quarto posto.