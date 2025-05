Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, finale da leggenda con il PSG”

Stasera, invece, alle ore 21:00, spazio al ritorno delle semifinali della Conference League 2024-2025, ovvero Chelsea-Djurgården (andata 4-1 per i londinesi) e Fiorentina-Betis (andata 1-2 per gli andalusi). Riusciranno i viola a qualificarsi per la terza finale di fila nella competizione? I tifosi del Bologna si preparano, in 30mila, per l'esodo verso la finale della Coppa Italia 2024-2025 allo stadio 'Olimpico' di Roma contro il Milan.