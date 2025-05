Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions League, finale PSG-Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica quasi tutto lo spazio all'Inter di Simone Inzaghi che, sabato 31 maggio, alle ore 21:00, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania), disputerà la finale della Champions League 2024-2025.