Milan, guarda chi si rivede! Kjaer torna negli ambienti rossoneri | FOTO

Come riportato dall'account X ufficiale delle giovanili del Milan, Simon Kjaer, ex difensore del Milan, è tornato negli ambienti del Diavolo

"Vorrei ringraziare tutti, non è facile per me stare qua. Devo ringraziare la società, l'allenatore con il suo staff, voi tifosi che mi avete portato delle gioie che non pensavo fossero possibili nel mondo del calcio. La sensazione che ho vissuto qui è la stessa di quando vado in Nazionale. 4 anni e siamo diventati una famiglia. Questo gruppo qua mi ha fatto divertire, ogni giorno quando andavo a Milanello è sempre stata una delle più grandi gioie della mia vita. Grazie a tutti!". Il danese è andato a trovare dei giovani calciatori del Milan.