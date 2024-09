Calciomercato- L’ex Milan Simon Kjaer sembra vicino al Venezia. Le ultime

Direttamente dalle parole del direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli Agomeri, sembra che il Venezia non abbia chiuso le porte per Simon Kjaer. Il danese, dopo le esperienze alla Roma, al Milan e al Palermo potrebbe trasferirsi in un'altra squadra italiana. Il Venezia ha iniziato il suo ritorno in Serie A con un punto in tre partite e vuole trovare la prima vittoria proprio contro il Milan sabato 14 settembre. Kjaer rappresenta uno degli svincolati di lusso, insieme a tanti altri. Il danese potrebbe portare solidità ed esperienza ai veneti. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale sul suo possibile ritorno in Serie A, c'è da vedere se il direttore vuole fare l'ultimo sforzo economico del calciomercato.