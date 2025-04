Calciomercato Milan, Schira: “Juventus pronta a riscattare Kalulu: le cifre”

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato , il Milan ha ceduto in prestito con diritto di riscatto il difensore Pierre Kalulu , classe 2000 , alla Juventus . Il francese si è reso protagonista di una buona stagione in bianconero al punto che, secondo il giornalista sportivo Nicolò Schira, la 'Vecchia Signora' ha deciso di procedere con l'acquisizione del giocatore a titolo definitivo dai rossoneri.

"La Juventus ha comunicato agli agenti di Pierre Kalulu la loro volontà di tenerlo - ha scritto infatti Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. La Juve è pronta a far scattare, a giugno, l'opzione di acquisto per 14 milioni di euro più 3 di bonus. Per il contratto del difensore centrale, fino al 2029, stipendio da 2,4 milioni di euro all'anno".