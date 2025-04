Milan, allarme in vista della Fiorentina: un top rischia il forfait. Ecco chi

Il Milan si prepara alla delicata sfida contro la Fiorentina in campionato, programmata per domani 5 aprile alle ore 20:45, ma rischia di dover fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, durante l’allenamento di questa mattina, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders ha abbandonato in anticipo il centro sportivo a causa di un’indisposizione gastrointestinale.