Milan-Juventus, Reijnders contro Koopmeiners: numeri all’apposto

Milan-Juventus è una sfida molto importante per quanto riguarda i rossoneri. I ragazzi di Paulo Fonseca devono cercare di vincere per recuperare il gap con le prime squadre in Serie A. Una partita che si potrebbe decidere anche a centrocampo. Ne parla 'Il Corriere dello Sport' che fa un confronto proprio in mediana tutto in salsa olandese: Reijnders contro Koopmeiners .

Milan-Juventus, Reijnders sfida Koopmeiners: partenza stagionale agli antipodi

Sono due centrocampisti, si legge, capaci di fare tutto: gol, assist, lanci, recuperi, partecipazione alla fase difensiva. Hanno un’ampia visione di gioco, determinano l’azione, possono rifinirla o concluderla, sanno trovare i compagni e tanto altro ancora. Per questo sia Milan che Juventus non ne possono fare a meno. Reijnders spesso parte più indietro, mentre Koopmeiners spesso gioca da trequartista avanzato. Il centrocampista della Juventus sta faticando di più: zero gol in bianconero in 829 minuti giocati. Mentre Reijnders ha iniziato alla grande la sua stagione, confermata dall'ottima partita contro il Cagliari. Per il centrocampista del Milan sono già 4 gol in stagione con 3 assist tra Serie A e Champions League. Tiji sta anche segnando di più ed è diventato un centrocampista totale. Per questo potrebbe essere una sfida molto interessante tra i due olandesi. LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, Leao contro Yildiz: chi vince? Ecco dati interessanti