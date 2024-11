Milan-Juventus, l’intreccio rossonero di Kalulu e Koopmeiners

I due calciatori della Juventus Kalulu, ex della sfida, e Koopmeiners, accostato al Milan lo scorso anno, sono pronti per il match di domani.

Come riportato ieri dal Corriere dello Sport, Pierre Kalulu e Teun Koopmeiners , calciatori della Juventus , sentono particolarmente la sfida di domani pomeriggio contro il Milan a San Siro.

Arrivato al Milan nel 2020 come vice-Calabria, Kalulu è diventato importante per i rossoneri. Il francese ex Lione è stato uno dei protagonisti dello Scudetto della stagione 2021/2022, annata che lui ha giocato da difensore centrale insieme all'inglese Fikayo Tomori.