Milan, Leao ha cambiato passo. Ecco il vero rapporto con Fonseca

7 luglio 2020 Leao segnò nel 4-2 del Milan ai bianconeri di Cristiano Ronaldo. Resta l’unico gol realizzato da Rafa in carriera alla Juventus, un tiro deviato che ingannò Szczesny portando in vantaggio i rossoneri, in precedenza sotto per 2-0. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', in altre nove occasioni, non ha mai segnato. Una sorta di maledizione da spezzare. Leao arriva al massimo della forma: tre partite di seguito ad alto livello per il portoghese. Le panchine contro Udinese, Napoli e Monza sembrano lontane anni luce e forse hanno anche fatto bene allo stesso Leao.