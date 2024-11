Milan-Juventus, Leao contro Yildiz: chi vince? Ecco dati interessanti

Milan-Juventus , come scrive 'Tuttosport', è anche la sfida tra i due numeri 10: Rafael Leao e Kenan Yildiz . Kenan è un astro nascente del calcio italiano, ma non ancora riconosciuto a livello globale come il portoghese, tanto che il suo valore di mercato è circa la metà (il quotidiano riporta 40 milioni del turco contro gli 80 di Leao). Secondo 'Tuttosport', la sfida di sabato tra i due talenti sarà più equilibrata di quanto si pensi . Ecco perché.

Milan-Juventus, Leao e Yildiz: parlano anche i dati. Il portoghese domina...

Leao, si legge, non ha però ancora compiuto quell’ultimo salto che ci si aspettava dopo la stagione dello scudetto del Milan, e secondo il quotidiano non è ancora tra i top europei. Yildiz sarebbe anche più continuo di Leao, che invece è più incisivo negli spunti individuali in attacco. I gol sono gli stessi per entrambi, 3. 'Tuttosport' cita i dati Sofascore. Secondo le heatmap, infatti, Yildiz rientra maggiormente sulla trequarti difensiva, mentre Leao si accentra solo in corrispondenza dell’area avversaria. Yildiz effettua in media quasi 23 passaggi a partita contro i 19 di Leao. Il bianconero che effettua più del triplo dei tackle a partita (2,1 contro 0,6) e recupera quasi il doppio dei palloni (3,2 contro 1,9). Leao è più incisivo nei suoi spunti. Se Yildiz è efficace in dribbling, con il 54% di tentativi riusciti per una media di 1,6 a partita, il portoghese lo è nettamente di più con 2,4 dribbling riusciti a partita e una percentuale del 67%. Dominio totale di Leao in attacco: 4,3 expected gol contro gli 1,3 di Yildiz. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Possibile scambio con l'Empoli: i giocatori coinvolti